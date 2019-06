Mercatone Uno, da Banca Sella sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti per i dipendenti dell’azienda.

Sospensione fino ad un anno del pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti in corso per i dipendenti della società Mercato Uno. È questa l’iniziativa che Banca Sella ha avviato in tutta Italia per aiutare i lavoratori in difficoltà dell’azienda del gruppo imolese.

La sospensione potrà essere richiesta dai dipendenti interessati presso la propria succursale Banca Sella, che provvederà a valutarla e potrà fornire tutte le informazioni relative a questa misura riservata a quelle situazioni di difficoltà derivanti specificatamente dalla crisi aziendale di Mercatone Uno.