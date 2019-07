Postale Fest, tappa a Lioni.

E’ in viaggio, da Lioni, il tour del Postale Fest che attraversa, questa estate, quindici paesi dell’Alta Irpinia e domani farà tappa a Caposele. L’idea nasce da un’intuizione di Virginio Tenore che ha sviluppato un progetto itinerante, il Postale Fest, volto alla promozione della partecipazione giovanile e della valorizzazione delle risorse territoriali ed è stata recepita da Comune di Caposele, Forum della Gioventù e Proloco Caposele.

Il programma:

Ore 16.00 – VIDEOMAKER IN GIRO!

Costruzione di un video promozionale sulle bellezze del Comune di Caposele a partire dalle Sorgenti della Sanità.

Ore 17.00 Visita guidata all’interno di 3 aziende produttrici dei 3 prodotti agroalimentari tradizionali e produzione del video:

– Forno San Giovanni, il “Mufletto” – ore 17.00

– Forno Ze Peppa l’”Amaretto”- ore 17.30

– Pasta Fresca il Mattarello la “Matassa” – ore 18.00

Alle 19.00 tutti al Giardino dei Ciliegi per un aperitivo informativo sul ruolo della Proloco e del Forum dei Giovani per lo sviluppo delle imprese giovanili con e le testimonianze di giovani imprenditori locali e la presenza del Presidente del Forum Regionale della Campania Giuseppe Caruso.

Nell’occasione sarà presentato anche il nuovo direttivo e presidente del Forum della Gioventù di Caposele le cui nuove elezioni si terranno oggi. Il progetto rientra all’interno del Piano Territoriale delle Politiche Giovani del Comune di Lioni che ha presentato un progetto di promozione territoriale che vede coinvolti altri 15 centri altirpini, tutti facenti parte all’area distrettuale numero 6 (Comune capofila). L’intero percorso è basato sulla volontà di riempire i luoghi dei nostri paesi, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, in modo da creare una sinergia operativa tra i giovani dei Forum locali, associazioni e realtà imprenditoriali.

“Un’occasione per fare rete e conoscere i territori attraverso le realtà giovanili e i Forum della Gioventù. Questa idea abbraccia tutto ciò che i giovani rappresentano: dinamismo, novità, non formalità, voglia di fare e di fare rete da cui tutti dovremmo imparare. Siamo all’inizio di un nuovo percorso per le politiche giovanili del Comune di Caposele: questa sarà l’occasione per avviare le attività del nuovo Forum dei Giovani di Caposele che avrà subito la possibilità di confrontarsi con progetti e idee che sono già in campo: l’ANGinRadio, il progetto Benessere Giovani, la costruzione della Casa delle Associazioni e della nuova biblioteca.

Sono sicuro che questi ragazzi faranno strada e colgo l’occasione per ringraziare per il lavoro svolto il vecchio direttivo rappresentato da Vincenzo Russomanno, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale. Vi aspetto domani a Caposele”, conclude Donatiello Ernesto, consigliere delegato alle politiche giovanili.