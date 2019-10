Proclamati 94 neodottori di Ricerca dell’Università di Salerno XXXI ciclo di dottorato.

Appena conclusa in Aula Magna di Ateneo la “Cerimonia di Proclamazione dei Dottori di Ricerca dell’Università di Salerno – XXXI Ciclo”. L’Evento è stato aperto dai saluti istituzionali del rettore Aurelio Tommasetti, che ha illustrato il dato in crescita sull’attivazione dei dottorati nel corso degli ultimi anni: “Abbiamo investito fortemente sui percorsi di dottorato e ad oggi abbiamo più che raddoppiato il numero di borse disponibili. Questo vuol dire poter disporre di una produzione scientifica di grande rilievo e dell’opportunità di amplificare la nostra capacità di ricerca. Abbiamo investito nostre risorse, ma anche recuperato fondi su base competitiva. Il nostro Ateneo prepara così la futura classe dirigente attraverso un percorso eccellente come quello di dottorato”.

A seguire l’intervento del prof. Placido Neri, Delegato del rettore ai dottorati, che ha introdotto la Lectio Magistralis del prof. Alberto Ritieni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, sul tema “Disinformazione nell’economia del mercato alimentare”.

La Cerimonia è proseguita con la proclamazione dei 94 neodottori del XXXI ciclo dell’Università di Salerno.