Lo spazio pubblico in prospettiva, martedì 18 all’ex Carcere Borbonico.

Si terrà martedì18 dicembre alle ore 17.00 il vernissagedella mostra “Lo spazio pubblico in prospettiva” al Carcere Borbonico in via Dalmazia ad Avellino. Sarannoesposte le foto dei vincitori del concorso fotografico lanciato la scorsaestate e promosso dalla Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti PPCdella Provincia di Avellino, nell’ambito delle attività rivolte alla promozionedella cultura urbana e architettonica dei comuni irpini. Scopo del concorso era quello di stimolarenei partecipanti una lettura dellospazio pubblico attraverso interpretazioni ed emozioni personali.

Dopo il grande successo del contest e il lavoro di selezione dellagiuria tecnica, “Lo spazio pubblico in prospettiva” diventa una mostra, chevedrà in esposizione le prime trenta foto selezionate. Un convegno, dove siparlerà della valorizzazione urbana, introdurrà la tanto attesa premiazione deivincitori del concorso. Interverranno all’incontro Erminio Petecca, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Avellino, Eleonora Dionisio, architetto/responsabile dellaCommissione Cultura dell’Ordine degli Architetti di Avellino, Massimo Pica Ciamarra, docente di Progettazione ArchitettonicaUniversità di Napoli Federico II, MarioFerrara, architetto/fotografoprofessionista e Pasquale Palmieri,architetto/fotografo professionista. ModeraGeneroso Picone, giornalista e scrittore.