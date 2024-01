Quasi 900.000€ di finanziamento per le riqualificazione della palestra di Grottaminarda

Il progetto per la riqualificazione della Palestra in via Francesco Flammia del Comune di Grottaminarda al secondo posto nell’elenco dei progetti dichiarati finanziabili dalla Regione Campania nell’ambito di “Scuola Viva in cantiere 2023”. Pubblicati sul Burc gli esiti del lavoro del nucleo di valutazione relativi ai progetti di realizzazione di nuovi edifici scolastici e di nuove palestre, dell’adeguamento sismico e dell’efficientamento di plessi già esistenti.

Il progetto di Grottaminarda prevede la demolizione e la ricostruzione della Palestra a servizio dell’Istituto San Tommaso D’Aquino nel rispetto delle più attuali norme sismiche ed energetiche per un totale di 877 mila 600 euro.

L’Assessora all’Istruzione Marilisa Grillo che ha curato personalmente insieme all’Ufficio tecnico comunale l’iter, esprime a nome di tutta l’Amministrazione comunale grande soddisfazione:

«Attendiamo con fiducia il decreto di concessione di finanziamento per realizzare un’opera dedicata agli alunni ed alla collettività. Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione di arricchire ulteriormente le opportunità formative, culturali, sportive e sociali della città. Si tratta, infatti, dell’ennesimo finanziamento volto al miglioramento degli edifici scolastici: già in cantiere la ristrutturazione dell’Asilo Nido di via Boccaccio e quella per l’Istituto Comprensivo San Tommaso D’Aquino.

In un anno mezzo di Amministrazione incassiamo un’altra vittoria frutto della programmazione nell’ambito del rinnovo strutturale degli edifici scolastici del Comune di Grottaminarda. Continua, quindi, con grande successo, la nostra partecipazione ai bandi P.N.R.R. con ripetuti finanziamenti che certamente contribuiranno in maniera decisiva alla riqualificazione urbana di Grottaminarda.

Un ringraziamento all’Ufficio tecnico per la fattiva collaborazione e un grazie alla Regione Campania per aver istituito un parco progetti regionale di edilizia scolastica».