Robot Vision Cup 2019. Oggi in Ateneo la gara di robot vedenti programmati dagli studenti.

Si è conclusa oggi la nona edizione della Robot Vision Cup 2019, la gara di visione artificiale per la guida autonoma cui hanno partecipato gli studenti del corso di Artificial Vision (proff. Mario Vento e Gennaro Percannella) della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica dell’Università di Salerno.

Gli allievi, suddivisi in sei squadre, hanno affrontano e sfidato la frontiera della conoscenza cimentandosi nell’Autonomous Rover Cup. Ciascun gruppo è stato munito di un rover (MIVIARov), dotato di “occhi” (una telecamera) e “cervello” (il software sviluppato dagli studenti stessi). Il MIVIARov si è mosso lungo un percorso provvisto di segnaletica stradale, tale da riprodurre uno scenario reale: agli studenti è stato richiesto di mettere in campo le conoscenze apprese per progettare e realizzare un software basato sui più avanzati algoritmi di intelligenza artificiale e visione artificiale, in grado di riconoscere la segnaletica, eventuali ostacoli, e di conseguenza guidare il robot in modo autonomo su strada.

L’Autonomous Rover Cup 2019 è stata organizzata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata/DIEM, in collaborazione con il laboratorio MIVIA dell’Università di Salerno, con il supporto di Micron e A.I. Tech, spinoff universitario attivo nel settore della Visione Artificiale, e con la partecipazione di FCA (Fiat Chrysler Automobiles).

Vincitore della gara 2019 è stato il Team SPAZIO, composto dagli studenti: Allegretti Giovanni, Schettini Marco, Di Domenico Fabrizio e Di Prisco Giovanni.

Di seguito la classifica finale:

1. Team Spazio: Allegretti Giovanni, Schettini Marco, Di Domenico Fabrizio, Di Prisco Giovanni

2. HangRover: De Rosa Lorenzo, Fiumara Pierangelo, Trunfio Fortunato, Palatucci Ugo

3. Super Rover Bros: Virgona Noemi, Fusco Laura, Rossi Grazia, Amodeo Antonio

4. Rhino Rover: Ciavola Claudio, Sivoccia Luca, Fucci Eleonora, Senatore Arturo

5. Sense Rover: Annunziata Carmine, Romano Salvatore, Torre Flavio, Santoriello Felice

6. Cross Rover: Roberto Palladino, Iodice Giovanni, Scaldaferri Antonello, Mascolo Giuseppe