Scandone, Santoli ringrazia gli sponsor.

La settimana scorsa ho ringraziato le oltre 300 persone che hanno deciso di sottoscrivere l’abbonamento alla Scandone Basket. Oggi ho il dovere di ringraziare i primi sponsor che hanno risposto all’appello “1000% Scandone”. Aziende irpine e non solo, che hanno deciso di dare un loro contributo. Ecoforum, Cat servizi, Enwork, Generservice, Givova, Perrella, Vivaticket, Canonico&Santoli, Sifarm, Trony, Sicert, Termogaspiù sono i primi, ma arriveranno gli altri. Al di là dell’ammontare della sponsorizzazione (ognuno ha dato quel che ha potuto), è il gesto che conta. A volte chi è chiamato a svolgere il nostro ruolo si ritrova solo nelle decisioni più difficili, la presenza dei mille al PalaDelMauro e dei primi sponsor ha fatto in modo che ciò non accadesse. L’operazione “1000% Scandone” prosegue. Ancora grazie a tutti quelli che ci stanno dando una mano.