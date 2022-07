Torna la Cavalcata di Sant’Anna a San Mango sul Calore, i preparativi dei confetti.

A San Mango sul Calore fervono i preparativi per l’organizzazione della Cavalcata, l’antico evento-simbolo del territorio che la Regione Campania ha inserito nel catalogo del proprio Patrimonio Culturale Immateriale.

Dopo due anni di attesa, domenica 31 luglio i cavalieri guidati dal sindaco Teodoro Boccuzzi scenderanno di nuovo a valle, presso l’antica e suggestiva chiesa medievale di sant’Anna, lanciando alla folla plaudente (raccolta lungo tutto il tragitto e nella stessa chiesa) gli immancabili confetti che sono considerati apportatori di fertilità e miracolosi per la salute delle donne. Intanto, nella serata di sabato 23, presso la piazzetta del municipio, l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco Sanmanghese hanno chiamato a raccolta la comunità per organizzare un momento di preparazione collettiva delle classiche bomboniere che i cavalieri faranno poi benedire alla vigilia della Cavalcata: un rito beneaugurante per l’attesa ripartenza della plurisecolare tradizione.