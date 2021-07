Vaccini, in località di vacanza centri aperti fino alle 2 di notte.

“Alcune Asl in Campania stanno preparando una campagna vaccinazione aperta senza prenotazione per le prossime settimane, nelle località costiere in particolare”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua duretta Facebook.

“Ci saranno – ha detto – vaccinazioni per chi è in vacanza sulla costiera Cilentana dalle 18 alle 2 di notte a Marina di Camerota, Palinuro, Acciaroli, ma anche a Positano. La prossima settimana dovrebbe riaprire struttura di Castiglione in Costiera Amalfitana e si prepara lo stesso lavoro per altre realtà costiere della Regione. Facciamo di tutto per aumentare numero concittadini vaccinati e immunizzati. Più perdiamo tempo più aumenta il rischio di incontrare altre varianti, magari meno sensibili al vaccino e allora la situazione diventa complicata, quindi il tempo è determinante per tornare alla vita normale”.

Sulla scuola, De Luca ha ribadito che “se vogliamo, come dobbiamo, aprire – ha detto – dobbiamo completare la vaccinazione al di sotto dei 18 anni. Mettiamocelo in testa e procediamo con la vaccinazione dei ragazzi e delle ragazze, questo porterà a un anno scolastico normale. C’è stato un rallentamento, comprendiamo che dopo un anno e mezzo siamo stremati, che il personale sanitario deve riposare, respirare un paio di settimane, mettiamo in conto un rallentamento ma prepariamoci a riprendere da ultima settimana di agosto alla grande la camoagna di vaccinazione”. (ANSA).