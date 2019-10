I Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola hanno tratto in arresto un uomo di Domicella, in esecuzione dell’ordinanza per l’espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Nola.

Tale misura è scaturita dal reato di lesioni personali, commesso qualche anno fa nell’hinterland nolano.

Successivamente alle formalità di rito l’arrestato è stato tradotto alla sua abitazione per l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare.