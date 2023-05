Ad Avella si balla il tango domenica 14.

L’A.P.S. Accademia Musicale Irpina nasce nel 2021 dall’incontro e dall’idea di giovani musicisti della provincia di Avellino laureati presso i Conservatori della regione Campania.

Tutti i membri del direttivo si sono, inoltre, perfezionati presso le più prestigiose Accademie nazionali oltre ad essere regolarmente ospiti di Orchestre e Teatri sul territorio nazionale.

L’associazione nasce con l’obiettivo di essere una realtà produttiva riconosciuta per il suo impegno artistico a livello nazionale e internazionale volto alla diffusione e alla conoscenza della grande musica.

I membri del direttivo nelle figure del Presidente e Direttore Artistico Sergio De Castris, il Vicepresidente Giuseppe Russo e i soci Orsola Russo e Paolo Maria Silvestri invitano le istituzioni e quanti amano la musica, da sempre strumento indispensabile per predisporre gli animi alla pace, a partecipare a questo evento.

La prima Stagione concertistica 2023 è uno dei progetti dell’associazione che ha l’obbiettivo di far conoscere l’Irpinia in collaborazione con le amministrazioni comunali e gli enti territoriali, coinvolgendo artisti da tutta Italia e di fama internazionale.

Primo ospite di questa stagione concertistica è il SATOR DUO – violino e chitarra che sarà protagonista di due concerti il sabato 13 Maggio alla Biblioteca di Salza Irpina (AV) e la domenica 14 Maggio presso la Sala Alvarez del Museo Immersivo e Archeologico di Avella (AV). In programma “LA MUERTE DEL ANGEL” tutto dedicato al tango argentino.

Apprezzato da critica e pubblico per “…l’energia, la carica emotiva e il virtuosismo…” (Ibero Latin America Music Society, Londra) SatorDuo è internazionalmente riconosciuto come “…uno dei più entusiasmanti Duo oggi in Italia…” (Istituto Italiano di Cultura, Chicago).

Vincitore di molteplici concorsi (tra cui Concorso Internazionale “Le Note Sinfonie”, Concorso Nazionale “Riviera Etrusca”, Concorso Internazionale “Luigi Vitti”), SatorDuo ha tenuto concerti in Italia, Europa, Cina, Stati Uniti, ed America del Sud, collaborando con importanti Istituzioni quali la Roosvelt University di Chicago, l’Ambasciata dell’Uruguay presso la Santa Sede, l’IILAMS (Istituto Italo Ibero Latino Americano) di Roma, St. Mary Le Bow di Londra, l’Università di Tsinghua di Pechino, la Fundaciòn pablo Atchugarry di Montevideo, St. John’s Waterloo di Londra, l’Ambasciata di Cuba in Italia, Fermi Lab di Chicago, Cedac Sardegna, ecc.

Per info e prenotazioni Tour Completo contattare Ufficio Turistico su WhatsApp 3338847353