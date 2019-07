Aree boscate trasformate indebitamente, Carabinieri denunciano 2 persone.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, nell’ambito di mirati controlli, hanno denunciato due persone ritenute responsabili, a diverso titolo, dell’illecita trasformazione di un’area boscata.

L’attività eseguita dai militari dell’Arma ha permesso di ritenere i predetti responsabili, a diverso titolo, della trasformazione di un bosco ceduo privato di Monteforte Irpino, in castagneto da frutto, in assenza dell’Autorizzazione paesaggistica prescritta per le modificazioni nelle aree tutelate per legge.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico dei predetti è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.