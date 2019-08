“Arie d’Irpinia: il vento delle cose”, Miza espone al Castello Ducale di Bisaccia.

Lunedì 19 agosto, organizzata dall’Amministrazione Comunale nell’ambito dell’estate bisaccese, nelle sale del Castello Ducale sarà inaugurata alle ore 18.00 la mostra d’arte dal titolo “Arie d’Irpinia: il vento delle cose”, che vedrà in esposizione le opere dell’artista Michela Di Conza, in arte “Miza”.

“L’immagine nella pittura di Michela Di Conza – scrive il critico Italo Carlo Sesti – si rivela nella sintesi lirica che la definisce in quanto oggetto di circostanza vissuta, per poi porla come evocazione sensuosa totale, ove partecipazione affettiva, intensità sensibile e gioia immaginativa si fondono in un’unica dimensione di composta fluenza effusiva”.

Artista dell’Irpinia d’Oriente, Michela Di Conza, si dedica alla pittura dalla fine degli anni Sessanta e nel corso dei decenni ha conquistato con le sue opere numerosi riconoscimenti in mostre e rassegne di arti figurative nazionali e internazionali. Molte delle sue tele, in particolar modo quelle che hanno segnato il passaggio dei suoi tanti “periodi” artistici fanno oggi parte di collezioni private e pubbliche. Tante le sue personali e collettive cui ha partecipato, mentre espone abitualmente in Francia e in altri Paesi europei.

“Con l’inaugurazione di questa mostra – spiega Noelia Imbriano, assessore alla cultura – si chiudono le iniziative culturali promosse nell’ambito dell’estate bisaccese, ma continueranno senza sosta quelle già programmate per settembre e tutto l’autunno dall’amministrazione comunale in collaborazione con la direzione scientifica del Museo Archeologico di Bisaccia”.

Sarà possibile visitare la mostra dal 19 al 23 agosto 2019, con ingresso gratuito, tutti i giorni (escluso il lunedì mattina) dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.