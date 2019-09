Atripalda, iniziano i lavori sulla sp23.

L’Amministrazione Comunale di Atripalda guidata dal Sindaco Giuseppe Spagnuolo, di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Avellino, comunica che a partire da martedì 17 settembre inizieranno gli interventi di rifacimento del manto stradale lungo la strada provinciale n. 23, ovvero lungo l’asse viario via Manfredi – via Pianodardine e più segnatamente nel tratto che da piazza Umberto I° si protrae fino all’incrocio con via San Lorenzo.

La sistemazione dell’importante asse viario più volte sollecitato da parte dell’Amministrazione Comunale all’ Ente Provincia si è reso possibile grazie alla fattiva e decisiva collaborazione da parte del Vice Presidente della Provincia Fausto Picone e all’attenzione, riposta alla segnalazione dell’ente comunale, del consigliere provinciale Vito Pelosi.

I lavori di messa in sicurezza del tratto interessato, degli spazi pedonali e delle opere di urbanizzazione presenti verranno realizzati dagli uffici competenti dall’ente Provincia e organizzati insieme all’ Ufficio Tecnico Comunale di Atripalda ed al delegato ai LL PP Salvatore Antonacci.

La regolamentazione della viabilità, della sosta ed il rifacimento della segnaletica orizzontale, sarà coordinata, dalla ditta esecutrice, dal Comando dei Vigili Urbani del Comune di Atripalda e dall’assessore Mirco Musto.