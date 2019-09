Droga, Carabinieri al lavoro a Mugnano del Cardinale.

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano che ieri hanno denunciato un 20enne di Quadrelle (AV) ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il tutto è successo nella nottata di ieri a Mugnano del Cardinale allorquando, nel corso di un posto di controllo, la pattuglia del Nucleo Radiomobile ha fermato il predetto alla guida di un’autovettura.

L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo.

Accompagnato in Caserma, lo stesso protraeva nel suo comportamento di insofferenza: sottoposto a perquisizione personale è stato sorpreso in possesso di due involucri contenenti hashish ed uno contenente marijuana, occultati negli slip.

Alla luce delle evidenze emerse, per il ventenne è dunque scattato in deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90.

La droga è stata sottoposta a sequestro.