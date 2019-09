Giornate Europee del Patrimonio, appuntamento all’Archivio di Stato sabato 21 e domenica 22.

Il 21 e 22 settembre 2019 l’Archivio di Stato di Avellino partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio con una mostra cartografica dal titolo “Sulle vie dei pellegrini: tracce di percorsi europei in Principato Ultra”.

L’itinerario espositivo, che si articola in numerose piante topografiche inedite dei secoli XIX e XX tratte dai fondi archivistici, si propone di far idealmente ripercorrere al visitatore quei tracciati viari e quei territori crocevia di scambi culturali, economici e religiosi, un tempo calpestati da viandanti, crociati, mercanti, soldati e pellegrini che dall’Europa centrale si dirigevano in Terra Santa.