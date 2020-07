Manifesti a lutto affissi davanti sede Inps.

dall’Associazione La Rete riceviamo e pubblichiamo

Brillante iniziativa ad Avellino che fa sorridere ma allo stesso tempo meditare sulle storture che stiamo vivendo in tempi di Covid, dichiara Ivano Manno portavoce del Movimento La Rete riferendosi all’affissione di manifesti a lutto davanti gli uffici INPS. Quel che non è stato preso seriamente in considerazione al momento del lockdown sono i danni probabilmente irreversibili all’economia locale.

Agli imprenditori e le partite IVA, i più danneggiati da questa epidemia, il Governo ha distribuito mancette elettorali buone solo per pagare bollette e affitti arretrati (quelli purtroppo non stati fermati dal coronavirus!), ma non ha valutato la stagnazione dei consumi conseguenti al blocco, facendo prevedere un triste autunno per molti negozianti che probabilmente non alzeranno la saracinesca.

Senza contare la beffa ulteriore derivante dall’utilizzo spropositato della parola “bonus” e relativa supercazzola che ha confuso ulteriormente i cittadini, i quali illusi pensano di fare cassa o rimodernare casa senza sganciare un euro… tanto gli imprenditori sono rimborsati dallo Stato! Per non parlare del reddito di cittadinanza, dato a piene mani in Campania e dei navigator assunti e mai ancora impiegati, l’aumento delle pensioni sociali, tanto reclamato e mai applicato (chissà come farà?!?), fondi, sgravi e tutto ciò che serve a tener buono il popolino.

Ormai è troppa la distanza da colmare tra chi vive nei palazzi dorati del potere e il cittadino che arranca e si arrabatta ogni giorno, ma si sà l’ironia a volte serve per sdrammatizzare e anche a puntare il dito contro ciò che non va e se non lo fanno i cittadini allora siamo destinati a soccombere. Per questo La Rete, come movimento politico, si augura sempre più “goliardiche “proteste affinché come recita un vecchio motto ribelle …una risata li seppellirà!