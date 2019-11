Tra Sogno e Realtà, sabato 23 all’Università del tempo libero.

Sabato 23 novembre 2019 alle ore 17 presso la sede dell’Università irpina del tempo libero – Associazione della Terza età, si terrà la presentazione del libro di Angelo Palatucci e Emmanuela Rovito “Tra sogno e realtà… Dottor Cresta di Gallo ed il suo mondo magico – la fantasia di due bimbi…si trasforma in magia” edito da Pubblisfera edizioni.

L’evento, che rientra nel calendario del trentunesimo anno di attività, vedrà protagonisti gli autori, presentati dalla Presidente Rita Imbimbo; interviene Graziella Di Grezia.

L’ingresso è libero, come in tutti gli eventi dell’Associazione e si terrà nella sede di via Olindo Preziosi 8 (alle spalle del Tribunale).

Per info tel. 3281536291.