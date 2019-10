Viaggio tra vicoli e sapori / attimi di poesia e vita, domenica 27 a Taurasi a cura dell’Associazione Pabulum.

Domenica 27 ottobre a Taurasi avrà luogo l’iniziativa culturale itinerante “Viaggio tra vicoli e sapori, attimi di poesia e vita”, la prestigiosa manifestazione ideata e curata da Marciano Casale e Katya Tarantino, da sempre sostenitori della conoscenza da promuovere attraverso l’arte della musica, la sapienza della scienza, la creatività raffigurativa e la saggezza della poesia. L’iniziativa ha ricevuto i Patrocini morali dell’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania e del Comune di Taurasi ed ha come partner Distretti Turistici della Campania, Distretto Turistico “L’Irpinia del Principe e dei tre Re”, UNCI Agroalimentare, AGROCEPI, Siamo Impresa Agricoltura FENAPI, Associazione Cuochi Avellinesi, ONAV Avellino, Università Irpina del tempo libero, Circolo Letterario Anastasiano.

L’evento, promosso e organizzato dall’Associazione Pabulum, è un appuntamento dedicato all’arte, alla cultura letteraria e all’arte dei suoni. Musica, arte e poesia si fondono con le tradizioni culturali e con l’enogastronomia. L’iniziativa si propone di diventare un format culturale capace di valorizzare le potenzialità del territorio. L’evento itinerante si terrà nei vigneti, nei vicoli del borgo e nel Castello Marchionale di Taurasi domenica 27 ottobre a partire dalle ore 15:30 alle ore 22.

Nel reading poetico itinerante interverranno i poeti: Cosimo Caputo, Marciano Casale, Matilde Cesaro, Domenico Cipriano, Davide Cuorvo, Carmen De Vito, Graziella Di Grezia, Nino Evangelista, Monia Gaita, Alfonso Gargano, Antonietta Gnerre, Gennaro Iannarone, Rita Pacilio, Angela Ragusa, Stefania Russo, Michela Savoia, Agostina Spagnuolo, Raffaele Urraro, Giuseppe Vetromile, Alexandra Zambà. Esporranno nella collettiva d’arte gli artisti: Laura Bruno, Concetta Carleo, Anna De Rosa, Rosa La Rocca, Guido Marena, Giuseppe Moschella, Giuliano Napoli, Dorotea Virtuoso.

Il programma musicale prevede un repertorio libero e coinvolgente del pianista Luis Di Gennaro, la colonna sonora d’eccezione di Monaghan Duo Verdiana Leone all’arpa celtica e al tamburo e Ivan Barbone al violino, ghironda, cornamusa, flauto, bodhran, chitarra, l’esibizione di E.VERSI jazz-poetry con Domenico Cipriano poeta, Carmine Cataldo alla tromba e Fabio Lauria al piano e sintetizzatore.

Si ringraziano per il prezioso contributo le socie fondatrici dell’Associazione Pabulum, il Medico Radiologo Senologo Graziella Di Grezia e la Biologa Nutrizionista Giulia Corrado, si ringraziano inoltre i fotografi Salvatore Grilletto e Giuseppe Della Pia, Marsillo Architetti per progettazione design e grafica, l’Arch. Giovanni Casparriello per il contributo storico-culturale, i professionisti e le aziende partner dell’evento.

Nell’ambito della manifestazione ci sarà una degustazione di prodotti dell’eccellenza campana. Ingresso gratuito. Raduno alle ore 15:30 al Castello Marchionale. Prenotazione obbligatoria al 3299831500.