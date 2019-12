Comunità Montana Terminio-Cervialto, arrivano i fondi per gli stipendi 2019.

Mancano ancora alcuni arretrati per l’anno 2012 e il 2014, intanto la comunità montana Terminio-Cervialto incassa oltre due milioni di euro dalla Regione Campania per gli stipendi del 2019. L’annuncio arriva dal presidente dell’ente, il sindaco di Calabritto Gelsomino Centanni.

Spiega l’amministratore: “Ieri Palazzo Santa Lucia, mantenendo gli impegni presi con me subito dopo la mia elezione, ci ha stanziato 2 milioni e 134 mila euro, soldi che già in giornata sono stati liquidati agli operai grazie a un anticipo di cassa. Ognuno di loro ha percepito 9mila euro netti, per chi ha lavorato anche al servizio antincendio il pagamento è stato di 11mila euro”.

Saldate le ultime due annualità, per gli operai della comunità montana dei monti Picentini restano da recuperano ancora alcune vecchie somme. Per il 2012 tre mesi di lavoro più tredicesima, per il 2014 due mesi e 10 giorni di cassa integrazione. “Stiamo rispettando il cronoprogramma – precisa però Centanni, insediatosi pochi mesi fa -. Soprattutto stiamo rispettando, noi e la Regione Campania, gli impegni. Per me sin dall’insediamento quello degli stipendi è stato un obiettivo prioritario, la dignità dei lavoratori deve essere rispettata se vogliamo anche assicurare al nostro territorio montano, che è un patrimonio inestimabile per l’Irpinia, la giusta cura”.