Il Clan h in scena nella giornata contro la violenza di genere ad Avellino e Capriglia Irpina lunedì 25.

Doppio appuntamento per gli attori della compagnia storica d’irpinia, CLAN H, che lunedì 25 novembre, sarà in scena con due momenti teatrali per la giornata internazionale contro la violenza di genere.

Alle ore 16:30, nella cornice della Chiesa del Carmine ad Avellino, con il patrocinio del comune di Avellino, si terrà il convegno: La violenza contro le donne e il femminicidio come espressione della cultura patriarcale. Salvatore Mazza che con una lettura interpretata, introdurrà questo tema così importante e urgente.

Alle ore 17:30, organizzato dalla neonata associazione “Le figlie di ARTEMIDE” e con il patrocinio del comune di Capriglia, ci sarà l’inaugurazione della “panchina rossa” e a seguire, alle ore 19 nella sala consiliare, la performance teatrale: PAROLA DI DONNA ideata da Salvatore Mazza, che vedrà in scena Santa Capriolo, Laura Tropeano, Antonia Guerra e MariaPia Di Padova con il supporto dello stesso Salvatore Mazza, di Andrea De Ruggiero e Umberto Branchi.

E’ sempre complesso mettere in scena argomenti che toccano così profondamente, ma bisogna farlo. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e informare sul delicato e sempre attuale tema, attraverso l’arte del teatro. Lo spettacolo è un viaggio, attraverso l’amore, l’amore che è e che non è, l’amore che “è un’altra cosa”, l’amore che è portatore di sentimenti puri ma anche di gelosie disturbate. Un percorso fatto di volti, immagini e parole alla scoperta di mondi così lontani da noi e così vicini, quasi intimi. Parole come “coraggio” e “speranza” devono, oggi, dar forza, aprire spiragli e e dare voce a chi non ne ha o non riesce ad averne.