La natura è arte, mostra prorogata al 7 luglio.

E’ stata prorogata al 7 luglio 2019 la mostra ” La natura è arte ” presso l’osteria ”Giu’ da Thomas ” , nel centro storico di Avellino.

Un ulteriore mese per ammirare le opere di artisti locali ispirate alla natura , riconosciuta come madre e maestra e in grado di trasmettere sensazioni e stati d’animo intensi come gioia, felicità, grazia e dolcezza.

Ad esporre sono Bruno Tarantino, Francesco Roselli, Michela Strollo, Generoso Vella e Sabatina Ciardiello.

” Senza i fiori, le piante, i frutti, gli alberi, il nostro pianeta non sarebbe lo stesso. I colori della natura fanno parte della nostra vita , arricchiscono le nostre emozioni e influenzano le nostre scelte. – ha scritto l’organizzatore Generoso Vella – Gli artisti hanno sempre subito il fascino del mondo naturale e fin dall’antichità è considerata bellezza assoluta soprattutto quella della natura per la sua varietà di forme e sfumature che mettono l’uomo nella condizione di non smettere mai di stupirsi e di scoprire i suoi segreti. Da secoli le meraviglie del creato sono un modello da riprodurre o imitare e attraverso esse raccontare i luoghi della propria anima “. La mostra è in collaborazione con l’associazione Nel segno dell’arte.

L’esposizione è visitabile tutti i giorni, tranne il lunedi’, dalle 12.00 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 24.00, in via Recinto Dogana n.5.