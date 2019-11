Soprintendenza, presentati gli appuntamenti di dicembre.

Presentato a Palazzo Ruggi, a Salerno, il calendario delle iniziative culturali che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, terra’ durante il mese di dicembre sul territorio con la collaborazione di Enti e Associazioni.

All’incontro, coordinato da Michele Faiella, Funzionario responsabile dell’Ufficio Stampa della Soprintendenza, sono intervenuti: Rosa Maria Vitola, Silvia Pacifico, Rosa Carafa, Funzionari Soprintendenza; Lucio Afeltra e Chiara Citarella, Funzionari della Provincia di Salerno; Giovanni Carleo, Presidente Fondazione Sinapsi; Diego Guarino, Architetto; Maria Rosa Pagnani, Presidente FIDAPA di Salerno.

A V E L L I N O

AVELLINO, Carcere Borbonico, Via Dalmazia 22.

2/30 DICEMBRE

Il Complesso Monumentale Carcere Borbonico è un luogo suggestivo che da solo merita una visita. La cinta muraria nasconde uno dei primi esempi di struttura carceraria di ispirazione illuminista. La costruzione iniziò nel 1827, nel 1837 fu ultimato l’edificio centrale, nel 1839 venne montato il ponte levatoio che permetteva l’attraversamento del fossato, negli anni ’40, infine, fu iniziata la costruzione dei restanti padiglioni posteriori, connessi a formare il caratteristico emiciclo. Il complesso, su pianta esagonale, è costituito da cinque bracci distribuiti a raggiera, destinati alla detenzione carceraria; dalla palazzina principale, sede degli uffici del direttore; dalla tholos, corpo centrale di forma circolare utilizzata come cappella e come punto di collegamento tra tutti i padiglioni; dal cortile. La struttura rimase funzionante fino al 1987, malgrado i danni strutturali causati dal sisma; scampata al pericolo dell’abbattimento è stata oggetto di un recupero globale, nel pieno rispetto dei criteri sanciti dalle carte del restauro. Dal punto di vista patrimoniale, l’Amministrazione Provinciale di Avellino è proprietaria dei tre padiglioni a nord (ex bracci per la detenzione maschile) e degli spazi annessi; mentre gli altri due padiglioni, l’ex palazzina di comando, la tholos e il giardino sono di proprietà del Demanio dello Stato che li ha assegnati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La Soprintendenza di Salerno e Avellino ha in gestione la tholos, le sale espositive e le aree giardinate e in attuazione della legge Ronchey ne cura la concessione; in base all’art. 102 del Titolo II che si occupa della fruizione dei luoghi della cultura, consapevole delle potenzialità del monumento, ne ha aperto le porte alla città in occasione di importanti eventi promossi da Enti pubblici, e da privati.